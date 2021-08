Tartas Maison dite de Jeanne d'Albret Landes, Tartas Frissonnez devant un procès en sorcellerie ! Maison dite de Jeanne d’Albret Tartas Catégories d’évènement: Landes

Maison dite de Jeanne d’Albret, le samedi 18 septembre à 18:00

### Dans un cadre envoutant, franchissez le portail du temps et vous voilà en 1609, accusé‧e‧s de sorcellerie. Survivrez-vous aux questions et terribles épreuves infligées par le féroce juge Gaillard de Morlaès ? Immersion garantie. Faites équipe en famille et évadez-vous ! Jeu de rôle qui s’adapte à tous.

Gratuit. 3 sessions de jeu. 20 personnes max par session. Inscription à l’Office de Tourisme du Pays Tarusate au préalable.

2021-09-18T18:00:00 2021-09-18T21:00:00

