Flux : la plus grande oeuvre d’art participative Frise Frise, 17 juin 2023, Frise.

Flux : la plus grande oeuvre d’art participative Samedi 17 juin, 10h00 Frise Gratuit

PERFORMANCE ARTISTIQUE COLLECTIVE – CONTINUEZ À VOUS INSCRIRE

Voici une occasion exceptionnelle de participer à une performance artistique collective avec l’activation de l’œuvre « Flux » de Fabien LERAT. Ici on ne se contente pas de contempler, même si le paysage ravira vos pupilles, on contribue à l’oeuvre d’art! Nous vous donnons rendez-vous à Frise le 17 juin prochain à 10h en bas de la descente du belvédère, rue de Frise.

https://youtu.be/v7tmdG9p-RU

Fabien Lerat cherche à rendre visible ce qui peut faire sens pour tout un chacun, l’air, l’eau, les distances que nous mobilisons entre les uns et les autres, une de ses matières privilégiées est le textile.

Avec Flux, l’artiste souligne les liens créés dans le paysage par le cours d’un fleuve, il met en forme une bande de tissu de laine composée, de sept couleurs que l‘on peut retrouver dans la paume de nos mains, car nous avons tous les paumes claires. Près de cinq cents mètres portés par des habitants, un temps de performance collective où un cours d’eau va se former entre les participants.

Cette performance est proposée par le Frac Picardie dans le cadre du projet « Tout est déjà là, et pourtant quelque chose commence », imaginé dans le cadre de la candidature d’Amiens Métropole pour devenir Capitale européenne de la culture en 2028 et avec le soutien de la Ville d’Amiens, du Département de la Somme et de la Région Hauts-de-France.

Alors, seul, en famille, entre amis ou en équipe, inscrivez-vous vite ici: https://frac-picardie.org

Frise Frise Frise 80340 Somme Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://frac-picardie.org »}] [{« data »: {« author »: « Communautu00e9 de communes du Pays du Coquelicot », « cache_age »: 86400, « description »: « Le FRAC vous propose de participer u00e0 une oeuvre de Fabien Lerat, le 17 juin 2023. Partenaire de l’u00e9vu00e9nement, le Pays du Coquelicot lance un appel u00e0 la participation pour rendre cette cru00e9ation possible. 500 personnes sont attendues pour « Flux », une oeuvre grandeur nature. », « type »: « video », « title »: « Frise : une oeuvre d’art participative », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/v7tmdG9p-RU/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=v7tmdG9p-RU », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC20h-PG3KYqT4aoPINlUecQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/v7tmdG9p-RU »}, {« link »: « https://frac-picardie.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T10:00:00+02:00 – 2023-06-17T12:30:00+02:00

2023-06-17T10:00:00+02:00 – 2023-06-17T12:30:00+02:00

Oeuvre d’art art