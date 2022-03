Frip’Honnête / Friperie éphémère Yssingeaux Yssingeaux Catégories d’évènement: Haute-Loire

Yssingeaux Haute-Loire Yssingeaux Frip’honnête, c’est le projet d’une friperie éphémère et associative. Le but est de sensibiliser le grand public aux ravages écologiques de l’industrie du textile.

Une équipe de jeunes du Lycée George Sand propose une vente de vêtement à moindre cout,

