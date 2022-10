Friperie Tournus Tournus Catégories d’évènement: Sane-et-Loire

Tournus

Friperie Tournus, 29 octobre 2022, Tournus. Friperie

12 Rue du Docteur Privey Café-brocante la Ferronnerie Tournus Sane-et-Loire Café-brocante la Ferronnerie 12 Rue du Docteur Privey

2022-10-29 09:30:00 – 2022-10-29 18:00:00

Café-brocante la Ferronnerie 12 Rue du Docteur Privey

Tournus

Sane-et-Loire Tournus Rendez-vous mode au café brocante la Ferronnerie. Au programme, toute une sélection automnale à prix doux. laferronnerie.tournus@orange.fr Café-brocante la Ferronnerie 12 Rue du Docteur Privey Tournus

dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Catégories d’évènement: Sane-et-Loire, Tournus Autres Lieu Tournus Adresse Tournus Sane-et-Loire Café-brocante la Ferronnerie 12 Rue du Docteur Privey Ville Tournus lieuville Café-brocante la Ferronnerie 12 Rue du Docteur Privey Tournus Departement Sane-et-Loire

Tournus Tournus Sane-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tournus/

Friperie Tournus 2022-10-29 was last modified: by Friperie Tournus Tournus 29 octobre 2022 12 Rue du Docteur Privey Café-brocante la Ferronnerie Tournus Sane-et-Loire Sane-et-Loire Tournus

Tournus Sane-et-Loire