Friperie Pont-Croix, 22 janvier 2023, Pont-Croix Pont-Croix.

Friperie

Espace Bolloré Pont-Croix Finistère

2023-01-22 10:00:00 – 2023-01-22 17:00:00

Pont-Croix

Finistère

Pont-Croix

L’association Côte Waste organise une nouvelle édition de la friperie du bout du monde. Celle-ci sera la plus importante organisée jusqu’à présent avec plus de 20 stands de particuliers, en plus du stand de l’association, des retouches de couture à prix libre, un défilé de fripes, et des crêpes, gâteaux et boissons toute la journée.

Il est possible de réserver un emplacement, dans la limite des places disponibles. 10€. Les vêtements d’homme sont très appréciés.

cotewaste@lilo.org +33 6 49 37 19 28 http://www.cotewaste.fr/

Pont-Croix

dernière mise à jour : 2022-12-10 par