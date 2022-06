Friperie Plouhinec, 24 juillet 2022, Plouhinec.

Friperie Plouhinec

2022-07-24 10:00:00 – 2022-07-24 17:00:00

Plouhinec 29780

Nous organisons la troisième édition de la friperie du bout du monde. Vente de vêtements et accessoires d’occasion. Possibilité de réserver un stand, dans la limite des places disponibles. Possibilité de donner des vêtements à Côte Waste pour le stand au profit de l’association.

Crêpes et boissons sur place.

Le lieu exact sera révélé sur le site internet de Côte Waste et ses réseaux sociaux.

cotewaste@lilo.org +33 6 49 37 19 28 http://www.cotewaste.fr/

Plouhinec

