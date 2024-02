Friperie organisée par l’association étudiante Impact CentraleSupélec bâtiment Eiffel Gif-sur-Yvette, jeudi 8 février 2024.

Friperie organisée par l’association étudiante Impact Impact, organise la venue d’une friperie (Rolling frip’) le jeudi 08/02 sur le campus de Paris-Saclay diagonale bâtiment Eiffel Jeudi 8 février, 12h00 CentraleSupélec bâtiment Eiffel

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-08T12:00:00+01:00 – 2024-02-08T18:00:00+01:00

Fin : 2024-02-08T12:00:00+01:00 – 2024-02-08T18:00:00+01:00

Cette année encore, Impact invite Rolling fripe, pour vous proposer une friperie éphémère !

Vous y trouverez un large choix de vêtements de seconde main et à petit prix l’occasion parfaite pour donner un vent de fraîcheur à sa garde-robe avant le printemps, sans se ruiner, et en respectant la planète !

La friperie se tiendra le 8 février de midi à 18 heures en diagonale Eiffel, et est ouverte à tous et à toutes, étudiants et étudiantes ainsi qu’au personnel de l’école !

CentraleSupélec bâtiment Eiffel 8 rue Joliot Curie- 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France