Friperie Montignac Montignac Catégories d’évènement: Dordogne

Montignac

Friperie Montignac, 9 mars 2022, Montignac. Friperie Salle des fêtes Place Élie Lacoste Montignac

2022-03-09 09:00:00 – 2022-03-09 17:00:00 Salle des fêtes Place Élie Lacoste

Montignac Dordogne Montignac 4€ la poche de vêtements.

Sucreries, café, thé sur place. Masques obligatoires. P 4€ la poche de vêtements.

Sucreries, café, thé sur place. Masques obligatoires. P +33 5 53 51 86 88 4€ la poche de vêtements.

Sucreries, café, thé sur place. Masques obligatoires. P ©amicale laique du montignacois

Salle des fêtes Place Élie Lacoste Montignac

dernière mise à jour : 2022-02-14 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Montignac Autres Lieu Montignac Adresse Salle des fêtes Place Élie Lacoste Ville Montignac lieuville Salle des fêtes Place Élie Lacoste Montignac Departement Dordogne

Montignac Montignac Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montignac/

Friperie Montignac 2022-03-09 was last modified: by Friperie Montignac Montignac 9 mars 2022 Dordogne montignac

Montignac Dordogne