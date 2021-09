Friperie Faculté Jean Monnet (Droit,Économie,Gestion) – Site de Sceaux – Extérieur, 24 septembre 2021, Sceaux.

Friperie

Faculté Jean Monnet (Droit, Économie, Gestion) – Site de Sceaux – Extérieur, le vendredi 24 septembre à 08:00

Le M2 Droit de l’environnement organise une friperie à la Faculté Jean Monnet (Droit, Économie, Gestion), sur le site de Sceaux, **le vendredi 24 septembre**. Vous pourrez renouveler votre garde robe dans le respect de l’environnement et de votre portefeuille ! Nous serons présents **de 8h à 18h** à la Faculté Jean Monnet entre les amphi 2, 3 et 4 pour vous proposer de nombreux vêtements issus des collectes. C’est l’occasion de vous faire plaisir à petit prix (de 1 à 10€). Les sommes récoltées bénéficieront à l’AJME pour de nouveaux projets environnementaux et les vêtements non vendus seront redistribués à des associations à l’issue de l’événement. Nous vous attendons nombreux ! _Cette initiative s’inscrit dans le cadre des semaines du développement soutenable du 14 septembre au 8 octobre organisée par l’Université Paris-Saclay. Vous pouvez trouver l’ensemble du programme : [https://www.universite-paris-saclay.fr/SDS-2021](https://www.universite-paris-saclay.fr/SDS-2021)_

Réservé aux étudiants et aux personnels de l’Université Paris-Saclay

Renouveler votre garde robe dans le respect de l’environnement et de votre portefeuille

Faculté Jean Monnet (Droit,Économie,Gestion) – Site de Sceaux – Extérieur 92330 Sceaux Hauts-de-Seine



