Friperie éphèmere de printemps La Fourmilière Huanne-Montmartin, samedi 6 avril 2024.

Weekend festif et gourmand autour de l’habillement éthique et écologique, l’économie circulaire et la solidarité.

L’association La Fourmilière fait sa friperie éphémère de printemps

* Espace de gratuité vestimentaire

* Créatrices

* Buvette & p’tite resto

* Espace ludique

* Grand défripé EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

La Fourmilière 12 rue de l’église

Huanne-Montmartin 25680 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@lafourmilierebio.fr

