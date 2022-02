Friperie du bout du monde Plozévet, 13 mars 2022, Plozévet.

Friperie du bout du monde La Chapelle 52 Chemin de la Corniche Plozévet

2022-03-13 10:00:00 – 2022-03-13 17:00:00 La Chapelle 52 Chemin de la Corniche

Plozévet Finistère Plozévet

D’un côté, des armoires pleines à craquer, remplies de vêtements pas ou peu portés, de chaussures inutilisées, de sacs, bijoux et autres accessoires qui ne servent pas. De l’autre, des personnes souhaitant ou ayant besoin de s’équiper sans dépenser trop, ou ne souhaitant pas alimenter l’industrie textile, une des plus polluantes au monde. Notre proposition : une friperie d’une journée, pour trouver son bonheur et passer un bon moment ensemble.

Il y aura également un point d’information sur l’association organisatrice, un coin pour les enfants, et des crêpes et boissons chaudes toute la journée, avec restauration le midi.

Ce sera enfin l’occasion de découvrir ce lieu atypique et accueillant qu’est La Chapelle, Chemin de la corniche, près de la boulangerie Gonidec.

Dons de vêtements au profit de l’association, jusqu’au 10 mars.

Retouches à prix libre des vêtements trouvés à la friperie, par une couturière professionnelle.

Vente sur inscription, sous réserve de places disponibles (5€ + 5€ d’adhésion à Côte Waste). Entrée libre, ouverte à toutes et à tous

cotewaste@lilo.org +33 6 49 37 19 28 http://www.cotewaste.fr/

La Chapelle 52 Chemin de la Corniche Plozévet

