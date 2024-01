Fripalova Big Soldes ! BL Couture Le Creusot, samedi 3 février 2024.

Fripalova Big Soldes ! BL Couture Le Creusot Saône-et-Loire

Fripalova, la friperie en ligne funky made in Le Creusot s’installe pour une après-midi rue Foch le 3 février !

Nous sommes Marjorie Lenoble et Camille Mellet, deux meilleures amies passionnées de mode et d’upcycling, et nous avons créé en 2023 Fripalova, une boutique en ligne de seconde main qui propose une large gamme de vêtements et d’accessoires, avec une petite touche groovy.

Ayant déjà connu le succès lors de divers événements au Creusot et sa région, Fripalova s’installe pour un pop-up vintage le samedi 3 février de 14h à 18h chez BL Couture, au 103 rue Maréchal Foch, Le Creusot.

Les clients pourront y retrouver des vêtements et accessoires masculins et féminins chinés par nos soins tous les articles sélectionnés sont de qualité supérieure ou upcyclés pour retrouver leur jeunesse.

Genres, tailles, styles… Vous l’aurez compris, il y en ara pour tout le monde !

De belles promotions des centaines de pièces vintage et modernes à partir de 5€ !

Afin de rester dans une logique éco-responsable, nous demandons aux clients de venir avec leurs propres sacs réutilisables.

Entrée libre et gratuite, cabine d’essayage sur place, paiements en espèces ou CB.

Pour plus d’informations, visitez le site internet www.fripalova.com. EUR.

BL Couture 103 rue Maréchal Foch

Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@fripalova.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 14:00:00

fin : 2024-02-03 18:00:00



L’événement Fripalova Big Soldes ! Le Creusot a été mis à jour le 2024-01-22 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II