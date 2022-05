Frigo (Spectacle d’improvisation – Arts de rue), 18 juillet 2022, .

Frigo (Spectacle d’improvisation – Arts de rue)

2022-07-18 – 2022-07-18

2 4 EUR Improvisation, provocation et magie douteuse !

Embarquement immédiat pour une course lente à l’exploit dérisoire, suite de prouesses vaines et de numéros ratés !

Le comédien improvise à l’aide de tout et de rien. Victime de ses propres tours, il tourne en dérision son spectacle et provoque le public au moindre faux pas. Les spectateurs de mèche, se prennent au jeu impertinent de ce clown à l’humour corrosif !

Par la Cie Dis bonjour à la Dame.

Dès 3 ans / Réservation conseillée.

Petite restauration sur place à partir de 19h.

Organisé avec Lacaze aux Sottises dans le cadre des Préambules du festival Les Sottises. Billetterie solidaire (tarif libre).

Improvisation, provocation et magie douteuse ! Embarquement immédiat pour une course lente à l’exploit dérisoire, suite de prouesses vaines et de numéros ratés ! Par la Cie Dis bonjour à la Dame. Dès 3 ans / Réservation conseillée.

Improvisation, provocation et magie douteuse !

Embarquement immédiat pour une course lente à l’exploit dérisoire, suite de prouesses vaines et de numéros ratés !

Le comédien improvise à l’aide de tout et de rien. Victime de ses propres tours, il tourne en dérision son spectacle et provoque le public au moindre faux pas. Les spectateurs de mèche, se prennent au jeu impertinent de ce clown à l’humour corrosif !

Par la Cie Dis bonjour à la Dame.

Dès 3 ans / Réservation conseillée.

Petite restauration sur place à partir de 19h.

Organisé avec Lacaze aux Sottises dans le cadre des Préambules du festival Les Sottises. Billetterie solidaire (tarif libre).

Frigo©Kalimba-Mendès

dernière mise à jour : 2022-04-21 par