F.R.I.E.N.D.S Party , We are 90 Forever Avec DJ Tigran pour t’enflamme Événement PULSE à ne pas rater !! Viens stylé 90 Viens te plonger dans l’univers des années 90, par le son pur commercial délires de ces années la , barbie girl , fugees, boys band , petit biscuit , , the avener , mélangé des meilleurs remixes Aussi par l’ambiance avec un PULSE remasterisé aux couleurs 90 ! ! ! Il est temps de faire tes fonds de placards, Fais péter le jean taille haute ou la salopette, casquette, Nike air et à Stanley Smith, T-shirt large bref je ne t’apprends rien sans parler des plus exuberants lache toi Début de soirée 90 Happy hour de 18 h à 22h ♫CLUBBING♫ Le Pulse 94 cours julien, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

