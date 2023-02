FRIENDS AND STRANGERS CCSP LA PÉPINIÈRE Belfort Catégories d’Évènement: Belfort

Territoire de Belfort 6 EUR JAZZ AUTOUR DU LION accueille FRIENDS AND STRANGERS à la Pépinière

Soul et Funk au programme avec 7 musiciens autour de Mister K et de la chanteuse Volana Rak. i.barthelet@ccsppepi.com +33 3 84 21 04 02 CCSP LA PÉPINIÈRE 13 Rue Georges Danton Belfort

