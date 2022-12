Friend of a friend + Bird voices L’Alimentation Générale, 4 janvier 2023, Paris.

Le mercredi 04 janvier 2023

de 20h00 à 01h00

. gratuit

Friend of a friend

Connu pour ses performances féroces défiant les genres, le duo américain Friend of a friend formé en 2020 pose le pied à Paris, après une tournée chargée l’année dernière. Leur premier album In Arms a cumulé près d’un million de streams, plus de 72 000 auditeurs, dans plus de 150 pays. Leur lives intègrent une guitare Flamenco branchée et pédalée, un contrôleur midi et une physique intense. Ils enregistrent actuellement leur deuxième album avec le producteur Jordan Lawlor (J. Laser, M83).

Bird Voices

Mêlant musique et poésie, le groupe propose des histoires contées par une voix aux inspirations gainsbouriennes et des instrumentations influencées par les 70’s (Funkadelic, Steely Dan, The Stranglers…). Deux ans après leur rencontre à Montpellier, Jello et Denis sont Bird Voices, un projet qui voit le jour à Londres où ils commencent à réunir leurs ambitions artistiques. Ils s’installent à Paris, écrivent un album qu’ils produisent et mixent entièrement, le tout enregistré à EverEstudio Sound.

L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

Contact : http://alimentation-generale.net/ https://fb.me/e/4Zz6JN2Fx https://fb.me/e/4Zz6JN2Fx

