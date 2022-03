Friehjohr fer unsri Sproch Blodelsheim Blodelsheim Catégories d’évènement: Blodelsheim

Haut-Rhin

Friehjohr fer unsri Sproch Blodelsheim, 26 mars 2022, Blodelsheim.

2022-03-26 – 2022-03-26

Blodelsheim Haut-Rhin Blodelsheim Soirée pour la promotion du dialecte alsacien avec la participation du théâtre alsacien, l’ensemble folklorique « D’Rhi Spàtza ». Chants, sketchs, show musical en alsaciens. +33 3 89 48 60 54 Soirée pour la promotion du dialecte alsacien avec la participation du théâtre alsacien, l’ensemble folklorique « D’Rhi Spàtza ». Chants, sketchs, show musical en alsaciens. Blodelsheim

