Friehjohr à Colmar : visite guidée musicale : flâneries colmariennes autour des légendes alsaciennes Colmar, 25 mars 2022, Colmar.

Friehjohr à Colmar : visite guidée musicale : flâneries colmariennes autour des légendes alsaciennes Colmar

2022-03-25 18:00:00 – 2022-03-25 20:00:00

Colmar Haut-Rhin

EUR Dans un imaginaire tout à lui, l’historien-folkloriste et conteur Gérard Leser fait revivre les contes et légendes alsaciens qui entourent Colmar et son patrimoine local. Des histoires originales et envoûtantes, des anecdotes délicieuses issues de la tradition populaire alsacienne mêlant fantômes, diables et maléfices réveilleront votre perception des célèbres édifices colmariens, façades et autres statues ou gargouilles.

Gérard Leser sera accompagné du duo Techno médiévale de la fanfare Bal’Us’Trad, qui animera cette visite au son de la cornemuse, de la flûte et du tambour.

Dans un imaginaire tout à lui, l’historien-folkloriste et conteur Gérard Leser fait revivre les contes et légendes alsaciens qui entourent Colmar et son patrimoine local. Il sera accompagné du duo Techno médiévale de la fanfare Bal’Us’Trad, qui animera cette visite au son de la cornemuse, de la flûte et du tambour.

+33 3 88 14 31 25

Dans un imaginaire tout à lui, l’historien-folkloriste et conteur Gérard Leser fait revivre les contes et légendes alsaciens qui entourent Colmar et son patrimoine local. Des histoires originales et envoûtantes, des anecdotes délicieuses issues de la tradition populaire alsacienne mêlant fantômes, diables et maléfices réveilleront votre perception des célèbres édifices colmariens, façades et autres statues ou gargouilles.

Gérard Leser sera accompagné du duo Techno médiévale de la fanfare Bal’Us’Trad, qui animera cette visite au son de la cornemuse, de la flûte et du tambour.

Colmar

dernière mise à jour : 2022-03-02 par