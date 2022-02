Friehjohr à Colmar : spectacle Tékita de Tohu Bohu Théâtre Colmar, 23 mars 2022, Colmar.

Friehjohr à Colmar : spectacle Tékita de Tohu Bohu Théâtre Colmar

2022-03-23 15:00:00 – 2022-03-23

Colmar Haut-Rhin

EUR “Tékitoa” (t’es qui toi ?) est un spectacle de marionnettes inspiré d’un conte africain.

Eh oui, Toubatouho fils de grenouille et Sicouliboa fils de serpent, ont vite oublié les Mokodobololas, Jalimankos, Fonfonnakados et autres affreux gros et méchants tant noircis par leurs mamans. Près de la rivière, là où boivent la gazelle, le buffle et l’éléphant, là où il ne faut surtout pas aller, comme jamais jusqu’au soir, ils se sont amusés. Mais sur les rives du Bobodinga, leur belle amitié va-t-elle résister aux paroles des grands ?

Dès 3 ans.

+33 3 88 14 31 25

Colmar

