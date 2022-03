Friehjohr à Colmar : l’alsacien en contes et en comptines Colmar Colmar Catégories d’évènement: Colmar

Colmar Haut-Rhin EUR Deux conteuses , Claire Spiesser et Odile Ehrhart, racontent des histoires en alsacien et en français puis chantent des comptines en alsacien.

Ce sont trois contes entrecoupés de quatre comptines avec tambourin lors des déplacements dans les salles de collection.

En introduction de chaque conte, un résumé en français et pendant le conte, les mots et les situations clefs sont traduits en français.

