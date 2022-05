Friedberg au festival Europavox

Friedberg au festival Europavox, 3 juillet 2022, . Friedberg au festival Europavox

2022-07-03 – 2022-07-03 Mené par une Autrichienne prénommée Anna, ce groupe féminin décline dans la langue de Shakespeare une pop inclassable d’une richesse incroyable, entre excursions électroniques et pérégrinations organiques. dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville