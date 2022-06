FRIDAY NIGHT SINGER – La soirée karaoké Auxerre, 9 septembre 2022, Auxerre.

FRIDAY NIGHT SINGER – La soirée karaoké

1 Rue des Plaines de l'Yonne Auxerrexpo Auxerre Yonne

2022-09-09 18:00:00 – 2022-09-09 02:00:00

Auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne

Auxerre

Yonne

Auxerre

EUR Si tu as toujours rêvé de monter sur scène devant un public chauffé à bloc, c’est que tu es fait pour la soirée FRIDAY NIGHT SINGER. Réveille la star qui dort en toi et chante ton titre préféré en solo, en duo ou en groupe.

Le concept : karaoké pour chanter seul ou à plusieurs, blind tests pour les compétiteurs, soirée DJ pour s’ambiancer sur la piste de danse. Snack, sandwiches et planches apéro pour les petites fringales.

Auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerre

