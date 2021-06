Arles Arles 13200, Arles Friday House – Le Waux Hall Arles Arles Catégories d’évènement: 13200

Arles

Friday House – Le Waux Hall Arles, 25 juin 2021-25 juin 2021, Arles. Friday House – Le Waux Hall 2021-06-25 – 2021-06-25 Waux Hall 8 Boulevard Des Lices

Arles 13200 Planches de l’Aubrac ou de fromage. Pizza ou Burger. Espace tapas ou restauration. Ce soir le Waux vous présente DJ Alex Andro pour une live performance.

Pensez à réserver ! Le Waux vous propose une soirée tapas restauration animée par DJ Alex Andro contact@wauxhall.fr +33 4 90 93 87 19 http://www.wauxhall.fr/ Le Waux vous propose une soirée tapas restauration animée par DJ Alex Andro Planches de l’Aubrac ou de fromage. Pizza ou Burger. Espace tapas ou restauration. Ce soir le Waux vous présente DJ Alex Andro pour une live performance.

Pensez à réserver ! dernière mise à jour : 2021-06-11 par

Détails Catégories d’évènement: 13200, Arles Étiquettes évènement : Autres Lieu Arles Adresse Waux Hall 8 Boulevard Des Lices Ville Arles lieuville 43.67544#4.62776