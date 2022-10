Frida Khalo, esquisse de ma vie, 3 mars 2023, .

Frida Khalo, esquisse de ma vie



2023-03-03 – 2023-03-03

7 7 EUR

Inspiré parla correspondance et le journal intime de l’artiste, une comédienne et un musicien nous entraînent dans l’univers de cette femme d’exception. Sa rage de vivre, malgré la maladie et l’accident qui l’a rendue handicapée à vie, lui donne la force de peindre sa propre souffrance. Frida Khalo est une femme rebelle et libre, qui se distingue aussi bien par sa peinture que par son militantisme. Comme le Dia de los Muertos, fête des morts colorés où paradent des squelettes ornés de motifs vifs et fleuris, Frida nous montre sa souffrance, mais sans morbidité, elle nous parle de son handicap, mais sans misérabilisme, elle nous montre sa force, son courage et sa détermination et c’est pour cela qu’elle nous inspire tous. D’une beauté défiante, tenace et véridique, elle était et reste l’une des femmes les plus influentes de la culture moderne.

dernière mise à jour : 2022-10-04 par