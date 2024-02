FRIDA KAHLO LA SCALA PARIS Paris, lundi 12 février 2024.

Helena Noguerra sera Frida Kahlo à La Scala Paris.Helena Noguerra est une lectrice.Depuis toujours, elle lit, sans cesse, sans repos, sans interruption.De Oui-Oui à Mirbau, de Duras, à Kundera et de Colettte à Sagan ou à Cioran, aucun auteur, aucun style n’échappe à sa boulimique curiosité.Helena a trouvé dans la littérature de nombreuses autres ?elle-même? inspirantes et familières ou éloignées.Elle écrit : ?Grace à ces lectures, je vivais par procuration des destins et des sensations éloignées de moi qui me donnaient une sorte de maturité précoce, une sensibilité et une connaissance de la diversité des sentiments et paradoxalement de l’universalité des émotions humaines? Aujourd’hui, Helena a envie de partager avec le public son goût pour la littérature.Elle devient lectrice à haute voix devant un parterre de spectateurs, dans un seul but : transmettre son goût pour la littérature au plus grand nombre.Elle écrit encore : ?La littérature m’a souvent sauvé la vie DISTRIBUTIONTexte Françoise HamelLecture Helena NoguerraGuitare Laurent GuilletMise en espace Catherine SchaubCette lecture a été créée dans le cadre du festival L’invitation au voyage à Biarritz, dirigé par Anne Rotenberg et Claire BorotraPRODUCTIONScala Productions & Tournées

Début : 2024-02-12 à 21:00

