Accès à l’exposition dans les 15mn suivant l’horaire choisi. Fermé le lundi et les jours fériés.Entrée valable 1/4 heure.Gratuit pour les moins de 18 ans, les chômeurs et les personnes bénéficiaires des minimas sociaux.Frida KahloAu-delà des apparencesDu 15 septembre 2022 au 5 mars 2023Cet automne, le Palais Galliera célèbre Frida Kahlo (6 juillet 1907-13 juillet 1954), l’une des artistes les plus reconnues et influentes du XXe siècle.Loin des clichés qui entourent sa personnalité, l’exposition « Frida Kahlo, au-delà des apparences » propose aux visiteurs d’entrer dans l’intimité de l’artiste, et de comprendre comment elle s’est construite une identité à travers la manière de se présenter et de se représenter.Pour la première fois en France et en étroite collaboration avec le Museo Frida Kahlo, l’exposition rassemble plus de 200 objets provenant de la Casa Azul, la maison où Frida est née et a grandi : vêtements, correspondances, accessoires, cosmétiques, médicaments, prothèses médicales… Ces effets personnels ont été mis sous scellés au décès de l’artiste, en 1954, par son mari le peintre muraliste mexicain Diego Rivera, et ont été redécouverts cinquante ans plus tard, en 2004. Cette précieuse collection – comprenant des robes traditionnelles Tehuana, des colliers précolombiens que Frida collectionnait, des exemplaires de corsets et de prothèses peints à la main… – est présentée, avec des films et photographies de l’artiste, pour constituer un récit visuel de sa vie hors normes.Sont acceptés au vestiaire uniquement les petits sacs de voyage ou les sacs à dos de taille inférieure au format A3. Le service de Sûreté du musée peut être amené à prendre, sans information préalable, toute disposition qu’il jugera utile. Palais Galliera – Musée de la Mode Palais Galliera – Musée de la Mode

PALAIS GALLIERA PARIS 10, av Pierre 1er de Serbie Paris

