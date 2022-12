Frida Kahlo, au-delà des apparences au Palais Galliera Palais Galliera – musée de la Mode de la Ville de Paris, 15 septembre 2022, Paris.

Du jeudi 15 septembre 2022 au dimanche 05 mars 2023 :

jeudi

de 10h00 à 21h00

mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

. payant De 13 à 15 €

Cet automne, le Palais Galliera célèbre Frida Kahlo (6 juillet 1907-13 juillet 1954), l’une des artistes les plus reconnues et influentes du XXe siècle. Loin des clichés qui entourent sa personnalité, l’exposition, au-delà des apparences, propose aux visiteurs d’entrer dans l’intimité de l’artiste et de comprendre comment elle s’est construite une identité à travers la manière de présenter et de se représenter.

Pour la première fois en France et en étroite collaboration avec le Museo Frida Kahlo, l’exposition rassemble plus de 200 objets provenant de la Casa Azul, la maison où Frida est née et a grandi : vêtements, correspondances, accessoires, cosmétiques, médicaments, prothèses médicales… Ces effets personnels ont été mis sous scellés au décès de l’artiste, en 1954, par son mari, le peintre muraliste mexicain Diego Rivera, et ont été redécouverts cinquante ans plus tard, en 2004.

Cette précieuse collection – comprenant des robes traditionnelles Tehuana, des colliers précolombiens que Frida collectionnait, des exemplaires de corsets et de prothèses peints à la main… – est présentée, avec des films et photographies de l’artiste, pour constituer un récit visuel de sa vie hors normes.

La visite se prolonge avec une exposition-capsule qui aborde l’influence de l’artiste sur la mode contemporaine et la façon dont elle demeure, encore de nos jours, une icône et une source d’inspiration pour les designers, parmi lesquels Alexander McQueen, Jean Paul Gaultier, Karl Lagerfeld pour CHANEL, Riccardo Tisci pour Givenchy, Maria Grazia Chiuri pour Dior ou Rei Kawakubo pour Comme des Garçons.

Palais Galliera – musée de la Mode de la Ville de Paris 10 avenue Pierre 1er de Serbie 75016 Paris

Contact : https://www.palaisgalliera.paris.fr/

© Toni Frissell, Vogue © Condé Nast Frida Kahlo par Toni Frissell, Vogue US 1937