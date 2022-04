FRICTION PRÉSIDENT·E Le Klub Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

FRICTION PRÉSIDENT·E Le Klub, 9 avril 2022, Paris. Le vendredi 08 avril 2022

de 23h55 à 06h00

. payant 10€

On n’a pu fêter ni nos trois ans, ni nos quatre ans. En 2022, c’est donc un quinquennat entier que Friction vous invite à célébrer : FRICTION PRÉSIDENT·E. DEBOUT pour danser. NOTRE PROJET c’est le point médian et le poing levé. NOUS PRÉSIDENT·E c’est, enfin, la dictature LGBTI. Le 8 avril on prend le Klub et si on est encore en forme, le 10 c’est l’Élysée. —— NOTRE ÉQUIPE DE CAMPAGNE —— Rouge Mary

https://soundcloud.com/rougemary Benjamin Starks

https://soundcloud.com/starksmusic Lola Ondikwa

https://soundcloud.com/lola-ondikwa Ixpé

https://soundcloud.com/ixpemusic Mascare

https://soundcloud.com/namoro-song Nadiam’s

https://friction-magazine.fr/author/nadia/ Emo/Roïd

https://www.facebook.com/emoroidDJ Gagnant du concours Baby DJ : Paulina

https://soundcloud.com/paul-prigent PREMIÈRE DAME : Victoria Sucrette

Le pass sanitaire n'est plus demandé mais la pandémie n'est pas finie : pour la santé de tous·tes on vous conseille un petit (auto)test avant de venir Le Klub 14 Rue Saint-Denis 75001 Paris

