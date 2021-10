Die Die Die, Drôme F(r)iction du Réel – Festival de Théâtre et des Arts Documentaires Die Die Catégories d’évènement: Die

Drôme

F(r)iction du Réel – Festival de Théâtre et des Arts Documentaires Die, 4 novembre 2021, Die. F(r)iction du Réel – Festival de Théâtre et des Arts Documentaires 2021-11-04 – 2021-11-14 Quartier Les Aires Les Aires – Théâtre de Die et du Diois

Die Drôme Die Un festival pour provoquer, bousculer, mais aussi faire rêver pour continuer de construire et d’imaginer le futur ensemble. Vous découvrirez des artistes aux horizons divers qui s’emparent du réel, des sujets d’actualités.. contact@theatre-les-aires.com +33 4 26 58 80 35 https://theatre-les-aires.com/ dernière mise à jour : 2021-10-19 par Office de Tourisme du Pays Diois

Die Quartier Les Aires Les Aires - Théâtre de Die et du Diois Die