Frichti – Marie-Sophie Richard & Mathieu Barbances – Les Racont’arts Pervenchères, 15 octobre 2021, Pervenchères.

Frichti – Marie-Sophie Richard & Mathieu Barbances – Les Racont’arts 2021-10-15 11:00:00 – 2021-10-15 11:30:00

Pervenchères Orne Pervenchères

Théâtre culinaire et musical pour très jeunes enfants (Enfants jusqu’à 5 ans, et leur famille, durée : 30 min)

« Dans la chaleur d’une scène devenue cuisine, poussière de farine, boite à sucre, rouleau, cuillères s’entrechoquent et rythment le temps du jeu, du souvenir, des sensations enfouies et de leurs chansons… ». Sons de casseroles, de bols, de couverts nous ouvrent la porte de cette cuisine et nous invitent au plaisir (interdit ?) de plonger les mains dans la farine, de vivre le voyage d’une boite à sucre et de devenir l’acteur d’une réalisation culinaire…

Le minuteur du four rythme les séquences et de chaque geste quotidien s’échappent des bulles d’imaginaires… la cuisine devient un espace de jeu… d’enfance… de théâtre…

Avec Marie-Sophie Richard (comédienne, chanteuse) et Mathieu Barbances (Comédien-musicien)

du Théâtre Buissonnier

