Bordeaux Improvidence Bordeaux, Gironde Frichti Improvidence Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Frichti Improvidence, 3 octobre 2021, Bordeaux. Frichti

du dimanche 3 octobre au jeudi 23 décembre à Improvidence

Frichti Impro, la pièce de théâtre interactive ! Les comédiens doivent créer de toutes pièces un spectacle en intégrant 50 “ingrédients”, propositions, donnés au préalable par le public. “Frichti, nom masculin, repas fait avec ce que l’on a dans le frigo ! Ce soir c’est vous qui faîtes le menu. 50 ingrédients issus de vos envies pour une recette unique et improvisée ! Un spectacle éphémère au goût à chaque fois différent et aux saveurs toujours surprenantes.

Sur place le jour même : 16 € Sur le site internet : à partir de 9€ + frais de dossier

Un spectacle totalement improvisé Improvidence 19 rue des Augustins, 33000 BORDEAUX Bordeaux Bordeaux Sud Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-03T18:00:00 2021-10-03T19:00:00;2021-10-10T18:00:00 2021-10-10T19:00:00;2021-10-17T18:00:00 2021-10-17T19:00:00;2021-10-23T21:00:00 2021-10-23T22:00:00;2021-10-23T22:30:00 2021-10-23T23:30:00;2021-10-24T18:00:00 2021-10-24T19:00:00;2021-10-27T19:00:00 2021-10-27T20:00:00;2021-10-30T18:00:00 2021-10-30T19:00:00;2021-11-03T19:00:00 2021-11-03T20:00:00;2021-11-04T19:00:00 2021-11-04T20:00:00;2021-11-05T19:00:00 2021-11-05T20:00:00;2021-11-06T18:00:00 2021-11-06T19:00:00;2021-11-07T18:00:00 2021-11-07T19:00:00;2021-11-14T18:00:00 2021-11-14T19:00:00;2021-11-21T18:00:00 2021-11-21T19:00:00;2021-11-28T18:00:00 2021-11-28T19:00:00;2021-12-05T18:00:00 2021-12-05T19:00:00;2021-12-12T18:00:00 2021-12-12T19:00:00;2021-12-19T18:00:00 2021-12-19T19:00:00;2021-12-22T19:00:00 2021-12-22T20:00:00;2021-12-23T19:00:00 2021-12-23T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Improvidence Adresse 19 rue des Augustins, 33000 BORDEAUX Ville Bordeaux lieuville Improvidence Bordeaux