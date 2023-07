» à Ciel ouvert » Friche St Paul Tours, 7 juillet 2023, Tours.

» à Ciel ouvert » Vendredi 7 juillet, 17h00 Friche St Paul

Les artistes : Bernadette Coqueret , Françoise Lauth, Christine Baudouin, Carolina Fuantealba, Zazü , Béatrice Dromas, Capucine Cozian, Katzua, ZachtBao, La Muse Encrée.

Et l’association Passerelle sont heureux de vous accueillir pour la journée d’ouverture d’ « A ciel ouvert » et de sa première exposition collective ,

le vendredi 7 juillet à 17h lors d’un gouter partagé.

« A ciel ouvert » est une galerie d’art d’extérieur réunissant artistes professionnels et amateurs autour d’un médium : la reproduction papier ou l’affiche d’art . Il s’agira de mettre l’œuvre initiale à l’épreuve de l’impression, de la reproduction, du numérique…et d’en expérimenter les usages possibles grâce à l’encollage , la superposition, le déchirement, l’échelle et/ou la mise en abime .

Friche St Paul 1 rue Théophane Vénien – Tours Tours 37000 Sanitas Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T17:00:00+02:00 – 2023-07-07T18:30:00+02:00

