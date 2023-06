Jeux nature Friche Rossini Roubaix Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Jeux nature Friche Rossini Roubaix, 21 août 2023, Roubaix. Jeux nature Lundi 21 août, 14h00 Friche Rossini Sur inscription Venez passer un agréable moment et participer à nos jeux natures sportifs : Petit parcours avec échasses en bois,

Jeux de lancer,

Tir à l’arc,

Fabrication d’un lance pierre,

Confection d’une lance bombe à graines. Pour vous inscrire, contactez Jérémie Pira : jpira@grandanglesiae.fr / 07 67 28 21 30 Un goûter sera offert à chaque participant. Cet évènement est proposé par le jardin de chlorophylle. Friche Rossini 21 rue rollin, Roubaix Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « jpira@grandanglesiae.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 67 28 21 30 »}] [{« link »: « mailto:jpira@grandanglesiae.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-21T14:00:00+02:00 – 2023-08-21T16:30:00+02:00

2023-08-21T14:00:00+02:00 – 2023-08-21T16:30:00+02:00 unionenmouvements sport Jardin de chlorophylle Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Friche Rossini Adresse 21 rue rollin, Roubaix Ville Roubaix Departement Nord Age max 99 Lieu Ville Friche Rossini Roubaix

Friche Rossini Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Jeux nature Friche Rossini Roubaix 2023-08-21 was last modified: by Jeux nature Friche Rossini Roubaix Friche Rossini Roubaix 21 août 2023