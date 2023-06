Mobil’été, le retour ! Friche Rossini Roubaix Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Mobil’été, le retour ! Friche Rossini Roubaix, 9 juillet 2023, Roubaix. Mobil’été, le retour ! Dimanche 9 juillet, 10h00 Friche Rossini Entrée libre 2ème édition pour cet évènement autour de la mobilité et du bien-être proposé par les associations Permaculture Humaine et Parkour59.

Ateliers mobilité: Atelier d’apprentissage du vélo.

Atelier réparation de vélo par les « Vélos Bernard ».

Découverte de la Tier : trottinettes électriques roubaisiennes

Ateliers street avec l’association Parkour59. Atelier santé : Sensibilisation à l’alimentation et cuisine enthousiaste avec les « douceurs de Leila » : dégustations sucrées et salées au programme !

Jardinage avec « Permaculture Humaine ».

Atelier zéro déchet avec la « maison de l’eau, la pêche et la nature ».

Yoga.

Naturo.

Sophrologie.

Psychologie.

Et bien d’autres stands à découvrir ! Foodtruck de boissons offertes.

Cette journée est animée par permaculture humaine et parkour59 Friche Rossini 21 rue rollin, Roubaix Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-09T10:00:00+02:00 – 2023-07-09T16:30:00+02:00

