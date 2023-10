Faire tiers-lieux dans le Sud – Marseille Friche la Belle de Mai Marseille, 8 novembre 2023, Marseille.

Faire tiers-lieux dans le Sud – Marseille 8 et 9 novembre Friche la Belle de Mai Entrée gratuite sur Inscription, repas payant

Sud Tiers-Lieux en coopération avec les tiers-lieux de Provence Alpes Côte d’Azur, France Tiers-Lieux, l’ANCT et les services de l’Etat, le Conseil Régional du Sud, la Ville de Marseille et la Fondation de France, vous invite à Faire Tiers-Lieux dans le Sud, du 6 au 17 novembre !

Au programme, un temps fort à Marseille sur deux jours, et des rendez-vous en région au plus proche de chez vous. L’objectif de ces rencontres est d’interroger, en étant au plus proches des territoires, la manière avec laquelle les collectifs, les citoyens et citoyennes, les élu∙e∙s et plus généralement l’ensemble des acteurs de ces territoires, s’engagent dans la dynamique des tiers-lieux, et participent à la construction d’un engagement et d’une culture commune.

Friche la Belle de Mai 41 Rue Jobin 13003 Marseille Marseille 13003 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

