Visite commentée des expositions d’art contemporain Friche la Belle de Mai Marseille, 16 septembre 2023, Marseille.

Visite commentée des expositions d’art contemporain 16 et 17 septembre Friche la Belle de Mai Places limitées. Sur inscription.

Une médiatrice culturelle vous accompagne dans la découverte de deux expositions proposées par des structures résidentes de la Friche la belle de mai.

« Ni drame ni suspense – Les conditions de la durée », exposition de 15 artistes qui ont occupé les ateliers de la ville de Marseille pendant 23 mois. Une proposition de Triangle-astérides, centre d’art contemporain d’intérêt national.

« Fondant », une exposition de Zoe Williams invitée par Fræme, une expérience sensorielle et théâtrale. Une proposition de Fræme.

Friche la Belle de Mai 41 rue Jobin 13003 Marseille Marseille 13003 Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33(0)4 95 04 95 47 http://www.lafriche.org/fr/ https://www.facebook.com/friche.labelledemai/ [{« type »: « email », « value »: « mediation@lafriche.org »}] [{« link »: « https://www.lafriche.org/evenements/ni-drame-ni-suspense/ »}, {« link »: « https://www.lafriche.org/evenements/fondant/ »}] Lieu culturel majeur de création et d’innovation, porté par 70 structures résidentes et de nombreux artistes, c’est une fabrique artistique, un espace de vie et de culture où toutes les formes d’expression se déploient. Bus n°49 et n°52, arrêt Belle de mai La Friche Tramway T2, arrêt Longchamp Métro L1 et L2, station Saint-Charles Gyptis Bus n°31, n°32 et n°32b, arrêt place Caffo Bus n°33 et n°34, arrêt Belle de mai Loubon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T16:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

Friche la belle de mai