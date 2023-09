Les expositions d’art contemporain Friche la Belle de Mai Marseille, 16 septembre 2023, Marseille.

Les expositions d’art contemporain 16 et 17 septembre Friche la Belle de Mai Entrée libre

Quatre expositions d’art contemporain à voir à la Friche la Belle de Mai.

Au Panorama

« Fondant » de l’artiste britannique Zoe Williams.

Dans la Tour

« Ni drame ni suspense – Les conditions de la durée » exposition collective des artistes résidents des ateliers de la ville de Marseille ces 23 derniers mois.

» Drift – dérapage contrôlé », exposition des diplômé·e·s 2023 du DNSEP (Diplôme national supérieur d’expression plastique) en art et design de l’école des Beaux-Arts de Marseille — INSEAMM

Dans la manufacture 2

« Le Mauvais Œil 67 : BSFCK – Sylvain Bureau » une exposition dans l’atelier du Dernier Cri.

Friche la Belle de Mai 41 rue Jobin 13003 Marseille Marseille 13003 Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur +33(0)4 95 04 95 47 http://www.lafriche.org/fr/ https://www.facebook.com/friche.labelledemai/ Lieu culturel majeur de création et d'innovation, porté par 70 structures résidentes et de nombreux artistes, c'est une fabrique artistique, un espace de vie et de culture où toutes les formes d'expression se déploient. Bus n°49 et n°52, arrêt Belle de mai La Friche Tramway T2, arrêt Longchamp Métro L1 et L2, station Saint-Charles Gyptis Bus n°31, n°32 et n°32b, arrêt place Caffo Bus n°33 et n°34, arrêt Belle de mai Loubon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:00:00+02:00 – 2023-09-16T20:00:00+02:00

2023-09-17T13:00:00+02:00 – 2023-09-17T20:00:00+02:00

« Fondant » – Zoe Williams