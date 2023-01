EXPO Taking the country’s side Friche la belle de mai, 11 février 2023, Marseille.

EXPO Taking the country’s side 11 février – 20 mai Friche la belle de mai

Prendre la clé des champs

Présentée du 11/02 au 21/05/2023

L’exposition relate l’histoire de la relation entre architecture et agriculture et sa manière singulière de fabriquer le territoire, tout en explorant des possibilités d’actions en faveur de la transition écologique. Elle est composée d’un jeu historiographique de 32 cartes, d’une boussole réflexive, d’une grande frise chronologique et d’une série de vidéos.

« Cette exposition explore le lien entre l’agriculture et l’architecture, deux pratiques de domestication complémentaires qui ont émergé il y a environ 10 000 ans à la Révolution néolithique. En prenant acte de l’impasse environnementale actuelle, son hypothèse est qu’aucune réflexion sensée ne pourra se développer sur le futur de ces deux disciplines, tant qu’elles ne seront pas reconnectées et fondamentalement repensées en conjonction l’une avec l’autre. »

Sébastien Marot, commissaire de l’exposition

Ateliers jeune public

Tous les jeudis après-midi par les médiatrices de la MAV PACA.

Atelier gratuit (hors billeterie de la Friche Belle de mai pour l’accès à l’exposition).

+ d’info et inscriptions : mediation@mavpaca.fr / T. 04 96 12 24 11

Une exposition qui voyage

L’exposition Agriculture and Architecture : Taking the Country’s Side, produite dans le cadre de la Triennale d’Architecture de Lisbonne 2019, dont le commissariat a été confié au master Architecture & Expérience de l’ENSAVT Paris-Est, a été présentée au Garagem Sul du Centro Cultural de Belém d’Octobre 2019 à Février 2020. L’exposition a été montrée à Archizoom EPFL (Lausanne) à Archipel (Lyon) et aux Halles St-Géry (Bruxelles).

Terres communes, une semaine de rencontres pour prolonger la visite de l’exposition

Du 24 au 30 avril 2023, le Bureau des Guides et la Cité de l’Agriculture à Marseille, avec le concours d’un rassemblement d’associations, d’écoles, de professionnel·le·s et d’habitant·e·s proposent une semaine de rencontres et une une école buissonnière pour découvrir le territoire agricole métropolitain.

Programme complet à venir.

