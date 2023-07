L’Odyssée à Sevran Friche Kodak Sevran, 16 septembre 2023, Sevran.

L’Odyssée à Sevran Samedi 16 septembre, 16h00 Friche Kodak Entrée libre

C’est le retour d’Odyssée à Sevran, placé sous le signe de la Joie : l’émotion qui nous donne notre force individuelle et collective.

De la Friche Kodak au Canal de l’Ourcq, entre l’écluse et le pont moderne, en passant par les rues adjacentes, vous pourrez découvrir une multitude de spectacles et de performances mobilisant artistes professionnels et amateurs, sportifs et habitants :

La journée commencera en douceur sur la friche Kodac, avec l’association de pétanque, le coin lecture, et l’atelier Foot de cirque de Circus Baobab, qui allie football et cirque acrobatique. Le Groupe Gongle présentera ensuite 2//(deux barres), un spectacle participatif qui détourne les codes du street work out pour révéler un aspect caché de la pratique sportive, et cherche à se réapproprier ces espaces sous forme théâtrale.

Après un bal dans la cour de l’école Lamartine, la Parade débutera guidée par les lanternes monumentales de Poussières créées avec les habitants. Ainsi, chacun et chacune partira à la découverte des créations :

A la Friche Kodak, La Revue Eclair met en scène un entraînement de sport de combat, permettant d’admirer l’intelligence des corps et la jubilation des athlètes. La scène sera accompagnée par une comédienne et un chœur de sportifs locaux.

Sur le chemin, vous trouverez des danseuses et danseurs du Conservatoire, accompagnés par le chorégraphe J-C Di Zazzo, l’Harmonie Municipale de Sevran et l’Orchestre du Spectacle de Montreuil. Dépassant les barrières de la verticalité, les danseurs de tous âges prennent possession de la ville et de l’école dans un jeu d’ombres et de lumières.

Au bout de la rue Marcel, le Canal de l’Ourcq accueille la performance des circassiens guinéens de Baobab Circus, qui créent un bateau humain, approchant les limites du corps et de la gravité.

Guidé par une installation lumineuse et scénographique suspendue au-dessus de l’eau, lon rejoint le bassin de l’écluse de Sevran pour assister au tableau final mettant en scène les kayakistes, valides et handicapés, accompagnés par l’altiste et la pianiste, Frédéric et Laure Robin.

Programme :

16h : Ouverture de la friche Kodak (lecture, pétanque, initiations sportives).

18h : Spectacle 2//(deux barres) du groupe Gongle dans la friche Kodak

19h : Bal inclusif et guinguette, dans la cour du gymnase Victor Hugo.

21h30 : Parade participative

22h30 : Feu d’artifice de clôture sur le canal

Cette année encore La Poudrerie et l’Ourcq Can’Ohe Club Sevranais (OCCS) s’associent pour mettre en place un art-sport participatif. Pour mettre en place ce projet participatif art-sport sur le territoire de Sevran pendant la saison estivale. Ce projet accompagne l’arrivée des Jeux Olympiques en mettant en avant les synergies entre les pratiques sportives et artistiques.

Friche Kodak 34 Bd de la République Sevran Sevran 93270 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@lapoudrerietheatre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 41 52 43 34 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T23:00:00+02:00

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T23:00:00+02:00