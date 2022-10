Construire l’avenir avec des matériaux locaux – Association Kaja Kaona Friche industrielle Ongaretto Tsoundzou 1 Catégorie d’évènement: Tsoundzou 1

Journées nationales de l’architecture Friche industrielle Ongaretto route de kwalé Tsoundzou 1 97600 Mayotte Située environ 200 mètres après le collège de Kwalé, sur la gauche, en venant de la route nationale. Pas de parking, possibilité de se garer uniquement en colonne, le long de la route.

0639682801 Localisée à l’Ouest de la commune de Tsoundzou 1, au cœur de la vallée de Kwalé, la friche industrielle dite « Ongaretto » (du nom de l’ancien propriétaire) a été laissée à l’abandon en 2014 suite à la mise en liquidation judiciaire de l’entreprise exploitante. L’association Kaja Kaona vous propose de passer une journée sur la friche industrielle « Ongaretto ».

Au programme :

– Une exposition sur le projet de « Tiers-Lieu » (lieu-ressource à vocation économique, sociale, solidaire et culturelle pour les jeunes sans activité, à Tsoundzou 1) de l’association

– Une visite de cet ancien site industriel

– Des expérimentations avec des matériaux locaux : fibres, Brique de Terre Compressée…

– Des ateliers : sculpture sur noix de coco, tressage de cordes…

– Des stands de vente de plantes et d’objets d’artisanat

– Une permanence d’un architecte-conseil du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme de de l’Environnement, ouverte au grand public

