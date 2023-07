Festival Friche en fête Friche Charvin Saint-Étienne Catégories d’Évènement: Loire

Saint-Étienne Festival Friche en fête Friche Charvin Saint-Étienne, 7 juillet 2023, Saint-Étienne. Festival Friche en fête 7 et 8 juillet Friche Charvin Entrée prix libre Festival friche en fête Proposé par l’Amicale laïque du Crêt de Roch et l’association Les Rigoles Le temps d’un week end, nous investissons la Friche Charvin pour proposer un temps festif et familial. Ouverture des portes : Vendredi 7 juillet 16h30 Samedi 8 juillet 15h Au programme : spectacles, lectures, musique, ateliers Friche Charvin 57 rue Neyron 42000 Saint-Etienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 06 45 89 30 41 https://www.facebook.com/alcretderochhttps://www.facebook.com/alcretderoch Ancienne entreprise de mécanique générale Proximité de la gare. Pas de parking. Venez à pied ou à vélo (atelier d’auto-réparation le samedi) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T16:30:00+02:00 – 2023-07-07T23:59:00+02:00

2023-07-07T16:30:00+02:00 – 2023-07-07T23:59:00+02:00

2023-07-08T15:00:00+02:00 – 2023-07-08T23:59:00+02:00

