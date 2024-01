UN CHAMPS D’ÎLES, soirée d’ouverture Friche belle de mai Marseille, vendredi 2 février 2024.

UN CHAMPS D’ÎLES, soirée d’ouverture ♫♫♫ Vendredi 2 février, 18h00 Friche belle de mai Entrée libre

Vernissage | Expositions | Dj sets | Performances | Concerts

️ Vendredi 2 février

⏰ 18h → 1h

️ Entrée libre et ouvert à toustes !

—

18H → 22H VERNISSAGE DANS LA TOUR

Astèr Astèrla

34 artistes réunionnais·es fouillent des temporalités qui s’étirent du passé le plus lointain jusqu’au futur pour raconter une histoire commune. Dans une perspective résolument politique, l’exposition devient le lieu de conversations avec la réunion qui est envisagée dans ses réalités complexes, denses et multiples.

https://bit.ly/3vm5Y6C

Une proposition du FRAC Réunion et CCCOD Tours

Des grains de poussière sur la mer

Conçue à partir du médium de la sculpture, cette exposition présente les œuvres de vingt-six artistes issu·e·s de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane française et d’Haïti.

https://bit.ly/3U9RCkr

Une proposition de Fraeme

MAIS AUSSI

Le prix du ticket

Aline Bouvy imagine un environnement dans lequel l’angoisse serait provoquée par un excès de blanc reprenant les codes du « white cube » aussi bien que ceux des intérieurs chics minimalistes et chromophobes.

https://bit.ly/4aR2t8v

Une proposition de Triangle-Astérides, co-conçue et co-produite avec le centre d’art contemporain La Ferme du Buisson

—

22H → 1H MUSIQUE À LA CARTO

Pour fêter l’ouverture de ce temps fort, la Friche investit la Cartonnerie le temps d’une soirée.

• 21h → 23h Dj set de Boogzbrown

• 23h → 1h Dj set de Sabb

—

UN CHAMPS D’ÎLES C’EST AUSSI

« Loin ne veut pas dire petit Langages et imaginaires artistiques des Outre-mer »

Deux journées professionnelles, composées de quatre tables rondes, qui offriront une polyphonie de voix, langages et imaginaires d’artistes, de poètes, d’opérateur·ices culturel·les et chercheur·euses des Outre-mer.

• Les 2 & 3 février

• Inscription gratuite

https://bit.ly/3tSVxak

