Openbox: OLA RADIO présente « Out of computer » ♫MUSIQUE ELECTONIQUE♫ Jeudi 25 janvier, 19h00 Friche belle de mai Gratuit sur réservation

Début : 2024-01-25T19:00:00+01:00 – 2024-01-25T23:00:00+01:00

Fruit de 10 jours de travail collaboratif, cet événement offrira l’opportunité de découvrir les univers de 5 productrices de musique électronique, qui y présenteront leur live. C’est à l’issue d’une résidence de création musicale sous le signe de l’hybridation, de la transdisciplinarité et de l’entraide qu’aura lieu cette soirée de présentation. Imaginé à dix mains, ce spectacle interdisciplinaire répondra à la question : comment faire œuvre en commun ?

Cette résidence a été conçue et propulsée par Ola Radio, et accompagnée par l’AMI.

⁂ DUA LITY

Dua Lity est une productrice, artiste visuelle et DJ basée à Marseille. Elle construit un avatar sonore à partir d’une vision dystopique et d’expériences personnelles. Ses sets sont un amalgame de références obscures que l’on pourrait qualifier de Girl-Boss Step Core, tandis que ses productions explorent un monde intime grâce à une musique musique déconstruite et ambiante. Son spectacle mensuel « End of Love » reflète la quête constante de catharsis l’artiste.

https://soundcloud.com/duality6371209

⁂ 4NOUKI

Basée à Bruxelles, 4nouki produit un projet électronique entre art-pop expérimentale et musique ambient. Son premier EP « Fallen Angel », sorti à l’automne 2023 sur le label marseillais Olga Productions, dévoile un univers onirique dans lequel nappes de synthé vaporeuses et field recording se mêlent aux mélodies pop mélancoliques de sa voix angélique. Également artiste visuelle, elle accompagne le dernier morceau de l’EP « Dreamworld » d’un clip en 3D, donnant un aperçu de son univers fantastique sous forme d’épopée sous-marine.

https://soundcloud.com/4nouki

⁂ DRA8H

Anciennement connue sous le nom de dj UltraRicka ou encore faisant partie du duo aNi3✰✰gL00mY, DRA8H propose aujourd’hui les premières bribes de son premier projet solo en

construction.

Débris de sonorités clubs, expérimentations vocales, sound

recordings et samples internets : hard meditation !

https://soundcloud.com/dra8h

⁂ BL0U

Bl0u est un projet d’abord de dj qui mêlent des inspirations post-club et bass music.

Cette résidence me permet de travailler son live et de rechercher des formes d’expression nouvelle au travers de la video et du story telling, en faisant évoluer un personnage virtuelle au travers de

rythmiques et compositions expérimentales.

⁂ False self

◌ OLA RADIO

Webradio culturelle marseillaise spécialisée dans les musiques électroniques, Ola Radio cherche depuis sa genèse, à fédérer les acteurs de différentes scènes, et à offrir une plateforme pour les jeunes artistes. Également label, la structure accompagne aujourd’hui des artistes émergents dans leur démarche de création.

https://www.instagram.com/ola_radio/

