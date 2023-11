J.E.S.T. Festival 2023 (Jamais d’Eux Sans Toi) Friche belle de mai Marseille, 21 novembre 2023, Marseille.

J.E.S.T. Festival 2023 (Jamais d’Eux Sans Toi) Mardi 21 novembre, 19h00 Friche belle de mai 6 € par proposition artistique

Cette nouvelle création prend racine lors d’un voyage au Japon réalisé en mai 2023. Chœur Tac-Til, Lionel Marchetti (compositeur, improvisateur) et Stefano Canapa (cinéaste) cheminent dans les villes et les forêts de la région du Kansai. Chœur Tac-Til a imaginé ce voyage en résonance avec différentes pratiques vocales et musicales au Japon. Notamment l’histoire des Goze, ces femmes musiciennes itinérantes, aveu- gles, qui ont arpenté le Japon du Moyen Âge jusque dans les années 90.

Cette création pour voix et électronique sera suivie du film- performance en noir et blanc Goze Ghosts de Stefano Canapa.

En savoir plus : https://www.lejest.fr/…/natacha-muslera-choeur-tac-til…

https://urlz.fr/o8Ek

Attention ovni, ces quatre frappadingues japonais (et non suédois, comme leurs confrères de nom) font une des musiques les plus hallucinantes qui soient. Entre la transe et la musique concrète, entre l’indus tribal ver- sion minimalisme et le math rock bruitiste, il y avait une place à prendre : GOAT (Japon) s’est assis en plein dessus. Concerts-performance totalement immersifs, fermez les yeux, il n’y a rien à voir et tout à entendre. Fils croisé de Can, d’Acid Mother Temple, frères de Nisennenmondai, GOAT (JP) est une vraie révélation !

En savoir plus : https://www.lejest.fr/artistes/goat-jp

https://urlz.fr/o8Ep

Petit Plateau

Tarifs : Tarif unique : 6 € par proposition artistique (+d’infos : lejest.fr)

➱ Tout la programmation : https://www.lejest.fr/

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Friche belle de mai 41 rue Jobin, 13003 Marseille

2023-11-21T19:00:00+01:00 – 2023-11-21T22:00:00+01:00

