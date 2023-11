OPENBOX: ICOWESH Friche belle de mai Marseille, 16 novembre 2023, Marseille.

OPENBOX: ICOWESH Jeudi 16 novembre, 19h00 Friche belle de mai Gratuit sur réservation

ICOWESH est un rappeur/producteur algérien originaire d’Alger. Il a commencé à écrire ses premiers textes à l’âge de 14 ans, et à enregistrer plus sérieusement en 2009. Il compte dix albums solo à son actif, et a fondé plusieurs groupes avant de créer son propre label Wesh Music.

+ d’infos : https://www.instagram.com/icoweshoff_/

WARM UP MAMA ACE : Artiste DJ mettant en avant les sonorités arabes et africaines dans leur globalité pour un set musical solaire et éclectique plein de belles énergies positives.

+ d’infos : https://www.instagram.com/_mama_ace__/

⚠️ Jauge limitée

* Dans le cadre d’un programme de résidence de recherche co-construit par la Cité internationale des arts (Paris), la Fondation Camargo et la Friche la Belle de Mai. En collaboration avec l’AMI, Triangle-Astérides, Fraeme et la SACEM. Les lauréats bénéficient d’un accompagnement professionnel et artistique, d’une bourse de vie, d’une prise en charge des frais de transport durant la résidence et d’une aide à la production.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Friche belle de mai 41 rue Jobin, 13003 Marseille Marseille 13003 Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://urlz.fr/ogZw »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@icoweshoff_) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/381426363_1747727769005187_4839545730822881260_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=102&ccb=1-7&_nc_sid=c4dd86&_nc_ohc=AayXlYlKLqgAX_gv1h6&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&oh=00_AfByXGkeBD5ejpsvM8O9K4Q17CFKy1QYsigNCdizded6xg&oe=654EA2B1 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/icoweshoff_/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://www.instagram.com/icoweshoff_/ »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@_mama_ace__) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-2.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/399441362_2016427812065310_6961589075948834354_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=103&ccb=1-7&_nc_sid=c4dd86&_nc_ohc=Urohl1sodswAX9B5osg&_nc_ht=scontent-iad3-2.cdninstagram.com&oh=00_AfBJCPVZAoX6-ad8tEhho5SZcqdY98h_hgNHGLFvHCJArQ&oe=654FEE97 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/_mama_ace__/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://www.instagram.com/_mama_ace__/ »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T19:00:00+01:00 – 2023-11-16T21:00:00+01:00

2023-11-16T19:00:00+01:00 – 2023-11-16T21:00:00+01:00