Julien Desprez / MODULATION #1 Mardi 19 septembre, 19h00 Friche belle de mai A partir de 6€

> Les Modulations, c’est quoi ?

Des concerts, des performances, des événements réguliers, autrement dit, une saison organisée par le GMEM.

Les Modulations vous invitent à découvrir des expériences sonores et musicales au plus près des artistes.

> Quand et où ?

Les troisièmes mardis du mois à la Friche la Belle de Mai, un dimanche par trimestre à l’Opéra de Marseille.

MAR. 19 SEPT. 2023 | 19h00 | Friche La Belle de Mai (Petit plateau)

« ARC »

Julien Desprez

Durée 45min.

PERFORMANCE SONORE ET VISUELLE

Grâce à un dispositif d’arcs électriques irradiant l’interprète et l’espace scénique, la scène se transforme en un objet organique et vivant, mettant en lumière l’électrification de nos vies, tant sur un plan technologique qu’émotionnel.

À travers ce lien entre courant électrique et émotions, « Arc » explore un des paradoxes de nos sociétés contemporaines : le besoin individuel de vivre de plus en plus intensément face à une hystérisation de la société produisant l’effondrement de cette même intensité.

À partir de ce paradoxe, « Arc » crée un vortex en tension permanente devant changer de forme pour ne pas s’effondrer et perdre de son intensité. Au sein de celui-ci, le temps se tord, se courbe, se densifie, se relâche, se compresse sous la perception du spectateur.

AVEC

Julien Desprez (performance, composition et direction), Nicolas Canot (conception des arcs électriques, sonorisation et régie), Ana Rita Teodoro (regard extérieur, conception du costume)

WEB : https://gmem.org/saison/modulations/arc

TARIFICATION

Vous aimez les Modulations…

> Un peu…

Tarif unique : 6 €

> Beaucoup…

Carte de fidélité : 30 €

Donne accès à toutes les Modulations de la saison 23-24.

> À la folie…

Bar sur place (sauf à l’Opéra).

BILLETTERIE

https://gmem-cncm.mapado.com/

En partenariat avec la Friche La Belle de Mai

