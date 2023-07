ON AIR 2023: Festival Constellations Friche belle de mai Marseille, 1 septembre 2023, Marseille.

ON AIR 2023: Festival Constellations Vendredi 1 septembre, 19h30 Friche belle de mai 5€ / gratuit pour les moins de 18 ans et les minima sociaux

Lives et dj sets sur le toit-terrasse de la Friche tout l’été

Les vendredis & samedis à partir du 2 juin jusqu’au 3 septembre

5€ (gratuit pour les moins de 18 ans et les minima sociaux)

: https://shotgun.live/fr/venues/la-friche

Tout l’été, tous les week-ends, le toit-terrasse de La Friche palpite : musique, plein ciel, point de vue imprenable et cartes blanches à de nombreux·ses producteur·ices et collectifs associé ·es…

Et encore et toujours, la douceur des couchers de soleil.

Planètes sonores en fusion, dj sets et performances dansées, un avant-goût du festival Constellations, un dancefloor à ciel ouvert dans la galaxie des musiques électroniques africaines.

DJ Yaguara | dj set

Afro-house, tropical bass, township funk

Guests | perfs + dj sets

Afro-rarities, black music

Infos pratiques

Entrée 1 : piétons uniquement

41 rue Jobin, 13003 Marseille

Entrée 2 : piétons, parking payant

12 rue François Simon, 13003 Marseille

Ouverture des portes 19h30 / Fermeture 23h30 – Toute sortie est définitive !

Bars et restauration

Pique-niques autorisés (bouteilles et gourdes d’eau autorisées / couteaux interdits)

Animaux interdits

Skates, trottinettes et autres roulettes interdites, poussettes autorisées

Cette année pas de verres consignés ! Vous pouvez au choix venir avec votre propre écocup ou payer 1€ pour le verre de la saison que vous pourrez ramener à la maison !

