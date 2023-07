l’Orchestre des Jeunes de la Méditerranée Friche belle de mai Marseille, 24 juillet 2023, Marseille.

l’Orchestre des Jeunes de la Méditerranée Lundi 24 juillet, 21h00 Friche belle de mai Gratuit

Concert classique gratuit en plein air sur le Champ de Mai joué par l’Orchestre des Jeunes de la Méditerranée

Lundi 24 juillet à 21h sur le Champ de Mai

Gratuit !

—

La Friche accueille un orchestre symphonique en grand effectif, composé d’une centaine de jeunes musiciens venus de tout le pourtour méditerranéen, avec la violoncelliste invitée Camille Thomas.

Cette année, l’orchestre et son directeur musical Duncan Ward proposent un périple musical ponctué d’escales illustrant la diversité des cultures et des musiques qui forment son identité. Aux côtés de classiques de Saint-Saëns ou Ravel, ils interpréteront également des œuvres du compositeur égyptien Gamal Abdel-Rahim, de Betsy Jolas à laquelle le festival consacre un portrait, ou encore leur création collective « OJM Medinea ».

—

Au programme :

• A Little Summer Suite (2015)

De Betsy Jolas (née en 1926)

• Escales (1924)

De jacques Ibert (1890-1962)

• Création collective

De l’Orchestre des Jeunes de la Méditerranée – MEDINEA

• Variations on an Egyptian Folktune (1956, orch. 1967)

De Gamal Abdel-Rahim (1924-1988)

• Concerto pour violoncelle no 1 en la mineur, op. 33 (1872)

De Camille Saint-Saëns

• La Valse (1919-1920)

De Maurice Ravel (1875-1937)

—

L’Orchestre des Jeunes de la Méditerranée

« L’Orchestre des Jeunes de la Méditerranée (OJM) voit le jour en 1984 avec l’objectif de soutenir de jeunes artistes de tout le bassin méditerranéen identifiés comme les plus prometteurs de leur génération. Cet engagement croise dès 2010 la volonté naissante du Festival d’Aix de devenir le lieu d’un dialogue artistique et culturel entre les rives de notre mer commune, les deux structures se rapprochent puis fusionnent en 2014.».

Jérôme Brunetière, Directeur de l’Académie du Festival d’Aix et de la programmation Méditerranée

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Friche belle de mai 41 rue Jobin, 13003 Marseille Marseille 13003 Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T21:00:00+02:00 – 2023-07-24T23:00:00+02:00

2023-07-24T21:00:00+02:00 – 2023-07-24T23:00:00+02:00