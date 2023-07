Ciao MOKA FESTIVAL 2023 Friche belle de mai Marseille, 22 juillet 2023, Marseille.

Ciao MOKA FESTIVAL 2023 Samedi 22 juillet, 19h00 Friche belle de mai 5€

Ciao MOKA 2023, c’est parti pour 3 jours de folie avec des artistes italien.ne.s émergents et plus confirmé, autour d’une programmation éclectique et éclatante. Ça va surchauffer

Marseille, son soleil, ses plages et son ambiance méditerranée et chaleureuse n'attendent plus que vous pour venir danser au Festival Ciao MOKA

sur le Toit-Terrasse de la Friche Belle de Mai (entrée 5 €)

19h Début des festivités

19h30 [ ] Plastica – #electro #house #alternative

20h20 [ ] Cucina Sonora #piano #electronics

22h20 [ ] Fucksia – #technopunk

23h30 Fin de festivités

Une caisse de soutien sera à votre disposition sur place pour permettre à chacun.e de donner selon ses moyens et pour contribuer à équilibrer les dépenses de la troisè,e édition du festival CiaoMOKA.

PAF : 2 € d’adhésion à l’Atelier Juxtapoz Le Couvent

Friche belle de mai 41 rue Jobin, 13003 Marseille Marseille 13003 Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-22T19:00:00+02:00 – 2023-07-22T23:30:00+02:00

