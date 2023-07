ON AIR 2023: AMI x Terrain Commun Friche belle de mai Marseille, 15 juillet 2023, Marseille.

Samedi 15 juillet, 19h30 Friche belle de mai

Lives et dj sets sur le toit-terrasse de la Friche tout l’été

Les vendredis & samedis à partir du 2 juin jusqu’au 3 septembre

5€ (gratuit pour les moins de 18 ans et les minima sociaux)

: https://shotgun.live/fr/venues/la-friche

—

Tout l’été, tous les week-ends, le toit-terrasse de La Friche palpite : musique, plein ciel, point de vue imprenable et cartes blanches à de nombreux·ses producteur·ices et collectifs associé ·es…

Et encore et toujours, la douceur des couchers de soleil.

—

L’AMI met le hip-hop à l’honneur et présente une soirée 100% hip-hop, dans le cadre de l’initiative Terrain commun lancée en 2022 par plusieurs résident·es de la Friche pour les jeunes de 0 à 25 ans !

Parle-Moi du Futur

Live | Hip-hop

Il est temps pour les artistes en herbe de l’atelier de création musicale mené par le rappeur Awa Isoa de vous présenter le fruit de leur travail. Après une année d’ateliers hebdomadaires d’écriture à la Plateforme Jeunesse de la Friche la Belle de Mai, de sessions intensives de production et d’enregistrement dans les studios de l’AMI pendant les vacances, de passages à l’antenne de Radio Grenouille, et d’un live dans la Cour Jobin en avril dernier durant Hip Hop Society, c’est sur le Toit Terrasse que cette édition va s’achever en beauté. L’occasion d’inviter les jeunes artistes des anciennes éditions à partager cette scène aux côtés d’artistes émergents accompagnés également par l’AMI dans le cadre d’Hip Hop Society.

https://www.hiphopsociety.fr/events/parlemoidufutur/

Fen la Transe

Hip-Hop, rap

Fen croise la route d’Imhotep et d’El Rass dans les studios de l’AMI pendant Hip Hop Society pour produire une musique à mi-chemin entre Marseille et Tripoli, chapotée par des légendes du hip-hop du pourtour méditerrannéen.

L’histoire de la Transe commence en 2015 quand 2 amis, Fen et X, décident de faire de la musique et de rapper ensemble à propos de leur mode de vie (la Transe) et de leurs préoccupations. Cela créera un élan immédiat auprès de leurs proches amis, qui les rejoindront rapidement pour former un collectif, C’est LA Transe (CLAT). Matrixé par le rap de leur adolescence (IAM, FF, Tandem, Mafia K1 Fry, 113, Rohff…) et avec Fen aux manettes, le groupe sortira son premier projet, “C’est La Transe Vol.1” qui sera

rapidement suivi de “La Salle Du Temps” et de “C’est La Transe Vol.2”. Trois projets en 5 ans qui permettront au groupe de se produire en concert et de rencontrer les acteurs du hip-hop de la cité phocéenne. Les projets et les dates s’enchaînent jusqu’en 2019. Ils passeront dans presque toutes les salles de la ville avant de conclure leur premier arc au Makeda en réunissant les rappeurs marseillais les plus actifs de l’époque (Misa, Nube, 237, Le Cabanon devenu Lowkey_6, Elyk…). Le 26 Mai 2023 est sorti “Partout c’est Babylone” le premier EP d’une série de 3, posant les bases de l’oeuvre la plus importante (et dystopique) de la vie de Fen.

https://www.instagram.com/clatfenrir/?hl=fr

Remplissage Electrique

Hip-Hop, rap, boom bap

Accompagnés par l’AMI dans le cadre du dispositif Garage d’Hip Hop Society, les Remplissage Electrique ont eu l’occasion de passer à l’antenne de Shabba Radio et de Radio Grenouille, mais également de monter sur la scène du Labobox pour un live chaud bouillant.

Avec Flash B, Kefta, Tovee et Dj Pécho, influencé par le Hip-hop des années 90, le son est agressif comme un Remplissage Électrique.

Ce procédé permet de remplir un graffiti en peu de temps de manière rapide et efficace . Une rythmique percutante, des samples obscurs pour des textes cinglant… La musique est Boom Bap, le Remplissage est éléctrique !

https://www.instagram.com/remplissage.electrique/

Shabba Radio

DJ set | Hip-hop, rap, funk

Shabba Radio est un média éclectique usant le son et l’image comme support pour mettre en lumière les musiques émergentes tout en gardant de sincères attaches aux musiques traditionnelles, et raconter des histoires aussi nécessaires que poétiques.

L’équipe suit de près depuis quelques années maintenant les artistes accompagnés par l’AMI pour leur proposer des formats d’émissions toujours plus riches et les accompagner aux platines lors de lives.

shabba-radio.radioweb.co

—

Nous aurons la chance à nos côtés sur le Toit les Massalia Web Trotters pour archiver ces souvenirs !

—

☎️ Infos pratiques ☎️

Entrée 1 : piétons uniquement

41 rue Jobin, 13003 Marseille

Entrée 2 : piétons, parking payant

12 rue François Simon, 13003 Marseille

Ouverture des portes 19h30 / Fermeture 23h30 – Toute sortie est définitive !

Bars et restauration

Pique-niques autorisés (bouteilles et gourdes d’eau autorisées / couteaux interdits)

Animaux interdits

Skates, trottinettes et autres roulettes interdites, poussettes autorisées

Cette année pas de verres consignés ! Vous pouvez au choix venir avec votre propre écocup ou payer 1€ pour le verre de la saison que vous pourrez ramener à la maison !

_____________________________________________________________

